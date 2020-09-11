Arslan Tekin: Gazeteciler galiba AİHM başkanının yüzü suyu hürmetine bırakıldılar

Gazetecilere illâ ceza verecekler. Hem ceza verdiler hem dışarı saldılar. Arkadaşımız Murat Ağırel, Barış Pehlivanve Hülya Kılınç‘ı altı ay dört duvar arasında tuttular. Ceza veril(e)meyeceğini hâkimler de biliyor ama konjonktür işte… Madem bu kadar içerde tuttuk, bari ceza verip salalım, demiş olmalılar. Hiçbir surette gazetecilerin cezayı gerektirecek bir vaziyetleri yok. Yaptıkları malûmu ilâmdı. (Murat çok şükür dışarıdasın. Geçmiş olsun. Gözlerinden öperim.)

Gazeteciler, galiba, AİHM Başkanı Robert Ragnar Spano‘nun yüzü suyu hürmetine bırakıldılar. AİHM Başkanı geçen hafta Adalet Bakanlığı’nın davetlisi olarak Türkiye’deydi. Yaptığı açıklamalar epey ses getirdi.

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Arslan Tekin’in yazısı