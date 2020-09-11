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Yaramazlara biraz batar!

Arslan Tekin: Gazeteciler galiba AİHM başkanının yüzü suyu hürmetine bırakıldılar

Gazetecilere illâ ceza verecekler. Hem ceza verdiler hem dışarı saldılar. Arkadaşımız Murat AğırelBarış Pehlivanve Hülya Kılınç‘ı altı ay dört duvar arasında tuttular. Ceza veril(e)meyeceğini hâkimler de biliyor ama konjonktür işte… Madem bu kadar içerde tuttuk, bari ceza verip salalım, demiş olmalılar. Hiçbir surette gazetecilerin cezayı gerektirecek bir vaziyetleri yok. Yaptıkları malûmu ilâmdı. (Murat çok şükür dışarıdasın. Geçmiş olsun. Gözlerinden öperim.)

Gazeteciler, galiba, AİHM Başkanı Robert Ragnar Spano‘nun yüzü suyu hürmetine bırakıldılar. AİHM Başkanı geçen hafta Adalet Bakanlığı’nın davetlisi olarak Türkiye’deydi. Yaptığı açıklamalar epey ses getirdi.

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Arslan Tekin’in yazısı

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‘MİT haberi davası’: Tutuklu gazetecilerin tahliyesine karar verildi

Libya’da yaşamını yitiren MİT görevlisinin cenaze töreniyle ilgili haberler ve Twitter paylaşımları nedeniyle altı aydır tutuklu bulunan gazeteciler Hülya Kılınç, Barış Pehlivan ve Murat Ağırel’in tahliyesine karar verildi. Murat Ağırel, Aydın Keser, Ferhat Çelik, Hülya Kılınç, Barış Terkoğlu, Barış Pehlivan ve Eren Ekinci “Devletin güvenliği veya iç veya dış siyasal yararları bakımından niteliği itibarıyla gizli kalması gereken bilgileri açıklama” suçlamasından beraat etti.

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