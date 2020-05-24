Arslan Tekin: ‘Ezan’ provokasyonunun zeminini kim hazırladı?

En son İzmir’de camilerimizde, sisteme girilerek, İtalyan komünistlerin, faşist Mussolini’ye başkaldırma marşı Çav Bella ezan yerine dinlettirildi. Hepimiz bu hâdisenin üzerine gitmemiz, meselenin mahiyetin araştırmamız gerekirken, ezana müdahaleyi, bir partinin üzerine yürüme fırsatı gördüler.

Neden ezana müdahale edildi?

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Ve asıl soru: Bu zemini kim hazırladı?

Diyebilirim ki ezan ilk defa Ak Parti iktidarları zamanında tartışmaya açılmıştır.

Ezanın sesi ne kadar yükseltilir ve ne kadar çok dinî yayınlar yapılırsa, halk o kadar baskılanır, kendilerinden başkalarını görmez hesabı yapılmadığını kim söyleyebilir!

Arslan Tekin’in yazısı