Arslan Tekin: Düşünce suçluları bile bile af kapsamı dışında tutuldu

“İnfaz Düzenlemesi” dedikleri af çıktı. Kimi 90 bin kişi, kimi 115 bin kişi faydalanacak diyor. Epey karışık. Neticede hapishaneler üçte bir boşalıyor ama sancılı. Gazeteciler, yazarlar, “Örgüt üyesi olmamakla beraber…” denilenler bile bile içeride bırakılıyor.

Burada ‘af kanunu’ üzerinde etkili olmuş, daha önce kendisiyle yaptığım konuşmayı verdiğim iktidarla birlikte hareket eden partiden bir milletvekili arkadaşımı kanun çıktıktan sonra aradım. Tek soru sordum: “İstediğinizin yüzde kaçı kanuna girdi?” Cevabı: “Yüzde 75’i.” Ekledi: “Yüzde 25’ine de itirazımız yok.”

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Fikrini söyleyen, gazetecilik yapan neden mahpus? ‘Demokrasi’ varsa farklı düşünceler de vardır. Herkes iktidar partisiyle ‘iltisaklı’ olmaya mecbur edilmek istenirse bunun adının ne olduğunu ben söylemeyeyim!

Arslan Tekin’in yazısı