Diken

Yaramazlara biraz batar!

Arslan Tekin: Devlet devlete karşı!

Hamidiye Su’yla sözleşme iptaline gidenleri tarihe not düşmek için aşağıya alıyorum:

THY, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Koza Holding, Arnavutköy Belediyesi, TEİAŞ, TÜRGEV, BDDK, Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı (SETA), Yıldız Teknik Üniversitesi Teknoparkı, AKP Genel Merkezi ve TBMM grubu, Kadir Has Üniversitesi, Millî Saraylar İdaresi, Vakıfbank…

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Devlet devlete karşı! Belediye şunun bunun çitliği, kâr gayeli kuruluşu değil; halka hizmet götürmek için var. Sen daha iyi hizmet götüreceğine, israf yapmayacağına halkı inandırsaydın, sen seçilecektin. İtiraz ettin, bu defa halk öyle bir ceza verdi ki, bundan sonra, artık, bu belediyenin kapıları sana kapalı, dedi.

Arslan Tekin’in yazısı

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