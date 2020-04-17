Arslan Tekin: Çocukları dört duvar adasında tutmak çok güç

Virüs kitap satışlarını artırdı. Kitapçıya gidip alamayanlar, internetten sipariş veriyorlar. Yayıncı arkadaşlarla konuşuyorum… Siparişe yetişemiyorlarmış. En çok istenen kitaplar boyama kitaplarıymış. Çocuklar için. Hakikaten çocukları dört duvar adasında tutmak çok güç. Avutmanın yollarını bulmak da öyle kolay değil.

Bir başka mesele daha var. Torunlara kim bakacak? Çalışan anne ve babalar çocuklarını ya çocuk yuvalarına ya da kendi anne ve babalarına bırakırlar. Torun bakan anneanne, babaanne, dede 65 yaşının da üstünde olabiliyor. Bu yaştakiler riskli grup kabul ediliyor. Evlerinden çıkmıyorlar.

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Arslan Tekin’i yazısı