Arslan Tekin: ‘Çılgın Proje’ ne getirir?

İki denizi birleştiren bir kanal (Boğaz) varken, hemen yeni başında en kıymetli topraklar yarılarak bir kanal yapılacak. İhtiyaç var mı? Yok. Para getirecek mi? Yok. Montrö Antlaşması’yla Boğaz’dan geçişlerini sağlayan ülkeler neden kanala yönelsinler ki…

Maksat bir çılgınlık… Dindarlığı büyük büyük cami yapmak sananlar, Çamlıca’nın tepesine, devasa bir bina kondurdular.

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Şimdi illâ kanal diyorlar. Kanal İstanbul’un olsa olsa bir faydası, zenginlerimizin yalılarını korumak olacak. Hani arada bir gemiler rotalarını şaşırıp kıyıya çıkıyor ya… Sen tedbir alırsan, sıkı kontrol edersen kazaları en aza indirirsin.

Arslan Tekin’in yazısı