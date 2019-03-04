Arslan Tekin: Çelişki ortadayken haramda ısrar da ne oluyor?!

Hukukçu Prof. Dr. Kemal Gözler de, “Sigara Haram mı?” başlıklı makalesinde ayetlerle dayanarak haram olmadığını söylüyor. (www.anayasa.gen.tr ). Ne yapacağız şimdi?

Sigara zararlı. Tümden ortadan kalkması temennimiz. Kendimizce hükümler çıkarıp olur olmaz haram demememiz gerekir. Zararlı olanı Allah hoş karşılamayacağına göre, bu kadarını söylemek kâfi değil mi? Allah adına ahkâm kestiğiniz aklınıza gelmiyor mu?

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Hayrettin Karaman, canı kadar sevdiği Reis‘in DİB başına tayin ettiği Ali Bey’e destek için dayanak ararken gerçekleri sıralıyor:

“Diyanet İşleri Başkanımızın açıklamasından sonra ortaya çıkan sorulardan ikisi tekrarlanmıştır:

1. Diyanet’in fetva gerekçesini emsal kabul edersek marketlerde satılan ürünlerin en az yarısı haram demektir. Haram demek bu kadar kolay mı?

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2. Diyanet sigaraya karşı gösterdiği keskin ve yüksek sesli tavrı, niye faiz, millî piyango ve zinaya karşı göstermiyor? Diyanet neden piyango için kısık sesli, zina, hırsızlık, görevi kötüye kullanma gibi metanetli konularda kısık sesli ama sigara olunca cihada davet eder gibi yüksek sesli oluyor?” (Yeni Şafak, 28 Şubat 2019)

Çelişki ortadayken haramda ısrar da ne oluyor?!

Şu particiliği din hâline getirmek yok mu?!

Arslan Tekin’in yazısı