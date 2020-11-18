Arslan Tekin: Başkanı görevden uzaklaştırmak için bahane aramasınlar yoksa?

Saray’ın “Şantiye Şefliği” “Kanal İstanbul neler sağlayacak?” başlığı altında yedi madde sıralamış:

“1-Seyir emniyeti, 2- Boğaz’daki trafik yükünün azaltılması, 3- Boğazdaki tarihî dokunun korunması ve güvenliği, 4- Can ve mal güvenliği, 5- Yatay mimarî ile modern yerleşim alanı, 6- 10.000’in üstünde yeni istihdam, 7-Yeni bir uluslararası su yolu ve yeni bir kent oluşturulması.”

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Beklenene bakın! Dört madde sadece güvenlikle ilgili. Tedbir aldıktan sonra mesele kalmıyor. Diğer üç madde ise, nerede istersen orada kapı aralayabileceğin maddeler. Konuşmaya bile değmez.

Ekrem İmamoğlu’nun 800 küsur bin oy farkıyla İstanbul’u alması, hazmedilememiştir. İktidarın, İBB Başkanı’na, sırf kanala karşı çıktığı için bahane uydurup soruşturma açması, aynı zamanda ona oy verenlere soruşturma açması demektir.

Aklıma başka bir şey geliyor… Başkan’ı görevden uzaklaştırmak için bahane aramasınlar yoksa?

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Arslan Tekin’in yazısı