Arslan Tekin: Altun bu ayırımı yaparsa, başkalarını düşünün siz!

letişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun, iki gazeteci saldırıya uğrayınca kılını kıpırdatmıyor, bir kınama açıklaması yapmıyor ama Yeni Akit‘in haber müdürü saldırıya uğrayınca hemen sahipleniyor:

“Yeni Akit Gazetesi Haber Müdürü Murat Alan’a yapılan saldırıyı kınıyoruz. Şiddet hiçbir koşulda tasvip edilemez. Konunun takipçisiyiz. Herkes bilmelidir ki bu saldırının failleri adalet önünde hesap verecektir.”

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Fahrettin Altun! Bir kelime hariç attığın bu tivite aynen katılıyorum. (Katılmadığım kelime “koşul”. “Şart”ın yerine konmak istenen bu kelimeyi Türkçemizi bozan ana kelimelerden biri kabul ederim ve hiçbir surette kullanmam. Bir büyüğün olarak tavsiyem: Sen de kullanma! İstersen “Gökkonuksal Avrat-Türkçenin Türkçesi” kitabımı masanın bir tarafına iliştir; arada bakar, belki bana teşekkür edersin.)

Ne yazık ki hükûmet edenler, Türkiye’yi ortadan ikiye böldüler; bir taraf düşman, bir taraf yandaş.

İlim süzgecinden geçmiş Altun bu ayırımı yaparsa, başkalarını düşünün siz!

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Arslan Tekin’in yazısı