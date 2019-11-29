Diken

Yaramazlara biraz batar!

Arslan Tekin: AKP miadını doldurdu

R. T. Erdoğan’ın ‘Dimdik ayaktayız.’ dediğine bakmayın. Ak Parti miadını doldurdu. 

ANAP da zamanında, Türkiye’nin pek alışmadığı ataklara geçti. Her şeyden önce telefon meselesini halletti. Daha birçok şeyler yaptı ama, diğer taraftan teröre taviz verdi. Şimdiki gibi, A. Öcalan baş üstünde tutuldu. Bekaa’da basın toplantısı düzenlettirildi, Türkiye’den gazeteciler gönderildi; övgüler düzdürüldü. Kayırmacılıkta, kabilecilikte sınır tanınmadı. Kendilerini tenkit eden gazetecilerin üzerine gidildi. Bizzat telefonlar edilip yazarlar kovduruldu ve hatta o sıra bünyesinde bulunduğum Türkiye’nin en büyük ‘sağ’ gazetesi batırıldı.

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Şimdi ANAP nerede? AKP, ANAP’ı incelesin kendisini görsün!

Arslan Tekin’in yazısı

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