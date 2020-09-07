Arslan Tekin: AK Parti’nin cemaat ve tarikatlara tavrının açık olması mümkün değil

Ak Parti hükûmetinin cemaat ve tarikatlara karşı tavrının açık olması mümkün değildir. Bu tip müesseseler ülkeyi ahtapot gibi sarmış, kavramış… Bir zamanlar iç içe geçtiği ve hatta taşeronluk yaptırdığı bir cemaatin sillesini, sadece kendisi değil bütün Türkiye yediği hâlde, sapıklıkları deşifre olana kadar büyük itibar gösteriyor. Çünkü bu yapılanmalar oy deposu.

Arslan Tekin’in yazısı