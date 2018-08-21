Arslan Bulut:Türkiye’yi ehliyetsiz yöneticilere teslim eden, halkın ta kendisidir

Bireysel olarak kurban kesmek, sosyal dayanışmayı elbette kuvvetlendirir ama ekonomik krize tek başına bir çözüm değildir. Zaten, Türkiye, ehliyetsiz yöneticiler eliyle, ekonomik ve siyasi krizlere kurban edilmiş durumdadır.

“Eliyle” diyorum, çünkü son tahlilde, Türkiye’yi ehliyetsiz yöneticilere teslim eden, halkın ta kendisidir. Halkın cahil bırakılması gibi bahaneler safsatadır. Kime göre cahillik? Sakın, halkın cahil bırakıldığını söyleyenler cahil olmasın!

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Akıl baliğ olan, hatta kurban kesebilen herkes, Türkiye’nin içine düştüğü durumdan birebir sorumludur. Sadece seçimlerde kullanılan oyları kastetmiyorum. Hiç seçim yapılmamış olsa da bir ülkenin gidişatından, tarih önünde o ülkenin halkı sorumludur. Liderler, halkın karakterinin aynasıdır.

Arslan Bulut’un yazısı