Arslan Bulut:Türk milliyetçileri artık hiçbir güç tarafından kontrol edilmek istemiyor

Şimdi Türk Milliyetçileri, kendi eserleri olan Türkiye Cumhuriyeti’nin parlamenter demokrasiye ulaşmış rejimini tek adam sistemiyle değiştirmek, bunu yaparken de Türk kimliğini ortadan kaldırmak isteyen bir siyasi iktidara karşı, Atatürk döneminden itibaren ilk defa tek başına iktidara ulaşmak gibi bir hedefe yönelmiştir. Zira Cumhurbaşkanlığı sisteminde Cumhurbaşkanlığını kazanmak, ülke yönetimini devralmak demektir.

Türk Milliyetçileri, artık hiçbir güç tarafından kontrol edilmek istemiyor, tam aksine Meral Akşener’in Cumhurbaşkanlığı ile devleti kontrol etmek, bu sayede yeniden bir kalkınma ve büyüme hamlesi başlatmak istiyor.

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Bu sebeple, kendi emeklerini, şehit kanlarıyla büyümüş siyasi hareketlerini, Türk kimliğini tanımayan ve Cumhuriyeti 100 yıllık bir parantez olarak gören bir siyasi kadroya ciro eden siyasileri devre dışı bırakıyor.

İYİ Parti, milliyetçi seçmenin konsolide edilmesi, açıkçası aldatılması ve AKP hizmetine sunulmasına bir isyan olarak doğdu ama şimdi merkez oyları da toparlayıp Türkiye’yi yönetmeye talip oldu.

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Arslan Bulut’un yazısı