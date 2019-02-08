Arslan Bulut: Yüzde 60 oyla, Türkiye tuzağa düşmüş olmadı mı?

Şimdi Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ’nün yüksek yargıya hâkim olmasına 12 Eylül 2010 referandumunun sebep olduğunu söylüyor. Devletin ajansı da bu değerlendirmeyi duyuruyor. İyi de biz, 12 Eylül 2010 referandumundan önce bütün kamuoyunu uyarmadık mı? Yüzde 60 oyla, Türkiye tuzağa düşmüş olmadı mı?

Buradan çıkarılacak ders şudur: Çoğunluk, her zaman doğru karar vermez!

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Ayrıca, 12 Eylül 2010 referandumuna sunulan sözde yargı reformunu, hazırlayan, Meclis’te kabul eden ve onaylayan herkes, FETÖ’nün fiili suç ortağı sayılmaz mı?

Şimdi, FETÖ’nün kullandığı hâkimlerin yargılanması elbette önemlidir ama asıl sorumlular o yargı reformunu hazırlayan ve kabul edenler değil midir?

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Arslan Bulut’un yazısı