Diken

Yaramazlara biraz batar!

Arslan Bulut: ‘Yunan’ iddiaları istihbarat operasyonu anlayın; yoksa İstanbul elden gider

Sözün orijinali, “Bir deli kuyuya taş atmış, 40 akıllı çıkaramamış” şeklindedir ama AKP’li Esenler Belediye Başkanı’nın İstanbul seçimlerini etkilemek için Yunan iddialarını seslendirmesi de böyle bir durum oluşturdu! Kimileri yanlış tarihi bilgilerle cevap veriyor.

Esenler Belediye Başkanı’nı cahil bir kişi mi zannediyorsunuz?

Reklam

İstanbul seçimleri haksız, hukuksuz bir kararla yenileneceği sırada, Karadenizlileri Ekrem İmamoğlu‘nun arkasından çekmek için planlı, programlı, tasarlanmış ve kurgulanmış bir psikolojik operasyon yapıyor adam… Neden anlamak istemiyorsunuz. Neden “hepimiz kardeşiz, ırkın ne önemi var” gibi beylik lafları entelektüel donanım sayıyorsunuz? Bu tür laflar, sizin cehaletinizi yansıtır, çünkü karşı taraf, istihbarat yöntemleri kullanıp halkın bilinçaltına hitap ederken siz ideolojik hafızanızda kalan kalıp cümleleri kullanıyorsunuz.

Türkiye’yi de Yunanistan gibi adı Türkiye olan yabancı bir ülke zannedenler var. Yahu Anadolu, Atatürk‘ün söylediği gibi ezelden Türk diyarıdır, en az yedi bin yıllık bir Türk beşiğidir. Bunu söylemekten korkarak nereye varacaklarını düşünüyorlar acaba? 

Önce bunun bir istihbarat operasyonu olduğunu anlayın, sonra da ne yapmak gerektiği konusunda bu işleri bilenlere danışın lütfen! Yoksa İstanbul elden gider…

Reklam

Arslan Bulut’un yazısı

SON HABERLER

AKP engelli ve kısıtlı seçmen verilerinin nasıl elde edildiğini ‘bilmiyor’muş

AKP, 16 Nisan’da Yüksek Seçim Kurulu’na verdiği İstanbul seçimlerine itiraz dilekçesinde, iptal gerekçesi olarak ileri sürdüğü 21 bin 782 zihinsel engelli ve 2 bin 308 kısıtlı seçmene ilişkin verilerin nasıl elde edildiğini açıklayamıyor. Muhalefet partileri ise söz konusu dilekçe ekinde sunulan delillerin hukuka aykırı bir şekilde elde edildiğini ve ‘Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na aykırı işlem yapıldığını öne sürüyor.

Yönetmen Mehmet Birkiye: Diziler izleyiciyi seyirciden ‘röntgenci’ye çeviriyor

İstanbul Aydın Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Drama ve Oyunculuk Bölüm Başkanı Prof. Mehmet Birkiye, 1973 yılından bu yana profesyonel olarak oyunculuk ve yönetmenlik yapıyor. En iyi yönetmen dalında Afife Jale Ödülü bulunan Birkiye ile Türkiye’deki tiyatro dünyasını masaya yatırdık. Dizi oyunculuklarından tiyatronun sorunlara kadar geniş bir çerçevede tiyatronun bugününü konuştuk.

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...