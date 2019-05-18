Arslan Bulut: ‘Yunan’ iddiaları istihbarat operasyonu anlayın; yoksa İstanbul elden gider

Sözün orijinali, “Bir deli kuyuya taş atmış, 40 akıllı çıkaramamış” şeklindedir ama AKP’li Esenler Belediye Başkanı’nın İstanbul seçimlerini etkilemek için Yunan iddialarını seslendirmesi de böyle bir durum oluşturdu! Kimileri yanlış tarihi bilgilerle cevap veriyor.

Esenler Belediye Başkanı’nı cahil bir kişi mi zannediyorsunuz?

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İstanbul seçimleri haksız, hukuksuz bir kararla yenileneceği sırada, Karadenizlileri Ekrem İmamoğlu‘nun arkasından çekmek için planlı, programlı, tasarlanmış ve kurgulanmış bir psikolojik operasyon yapıyor adam… Neden anlamak istemiyorsunuz. Neden “hepimiz kardeşiz, ırkın ne önemi var” gibi beylik lafları entelektüel donanım sayıyorsunuz? Bu tür laflar, sizin cehaletinizi yansıtır, çünkü karşı taraf, istihbarat yöntemleri kullanıp halkın bilinçaltına hitap ederken siz ideolojik hafızanızda kalan kalıp cümleleri kullanıyorsunuz.

Türkiye’yi de Yunanistan gibi adı Türkiye olan yabancı bir ülke zannedenler var. Yahu Anadolu, Atatürk‘ün söylediği gibi ezelden Türk diyarıdır, en az yedi bin yıllık bir Türk beşiğidir. Bunu söylemekten korkarak nereye varacaklarını düşünüyorlar acaba?

Önce bunun bir istihbarat operasyonu olduğunu anlayın, sonra da ne yapmak gerektiği konusunda bu işleri bilenlere danışın lütfen! Yoksa İstanbul elden gider…

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Arslan Bulut’un yazısı