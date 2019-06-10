Arslan Bulut: Yıldırdım’a Dündar’ı kim tavsiye etmişse tabanını konsolide etsin diyedir

Uğur Dündar‘ın televizyon tecrübesine ise kimsenin bir diyeceği yoktur. Fakat, Dündar‘ın taraflardan birine tam destek verdiği ortadayken ve 31 Mart seçimleri öncesinde programına yasak getirildiği, konuklarının Cumhurbaşkanı tarafından hedef alındığı bilinirken, onun yönetici olmasını istemek ve “ayrıştırmayı, kutuplaştırmayı önlemek, normalleşmeyi sağlamak için bu öneride bulundum” demek hiç ama hiç inandırıcı değil.

Aksine, Binali Yıldırım’a Uğur Dündar‘ı kim tavsiye etmişse, onun üzerinden kutuplaşmadan nemalansın, Erdoğan‘ın tabiriyle, kendi tabanını “konsolide” etsin diyedir!

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Arslan Bulut’un yazısı