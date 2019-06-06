Arslan Bulut: Yerel seçim değil bu bir referandum!

Bir tarafta Ekrem İmamoğlu‘nu “proje” diye suçlayan ve muhalefeti, FETÖ ve PKK üzerinden dış güçlerle işbirliği yapmakla suçlamaya dayalı bir propaganda, diğer tarafta ise Ekrem İmamoğlu‘nun şahsıyla Türkiye’nin kaderini birleştiren bir anlayış…

İki anlayışın tek ortak noktası, bu seçimin, yerel seçim olmaktan çıkıp ülkenin yönünü gösterecek bir referandum niteliğine büründüğünü görmektir.

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İmamoğlu, Trabzon’da “bir Trabzon uşağı, bir Türk çocuğu ve Atatürk’ün evladı” olduğunu söylerken, “Trabzon’a İstanbul ile birlikte Diyarbakır’ın Mardin’in ve bütün diğer illerin selamını getirdim” derken yeni dönemin siyasi anlayışını da ortaya koymuş oluyordu.

Arslan Bulut’un yazısı