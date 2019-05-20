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Yaramazlara biraz batar!

Arslan Bulut: Türkiye’yi Otpor tipi bir çatışmaya sürüklemek gibi bir senaryo kotarılıyor

Gelelim, yazıya neden “Ben yazmazdım ama Soylu söyledi” diye girdiğime…

Dört Batılı ülkenin haber ajanslarından oluşan yeni bir ajansın kurulduğuna, Türkiye’de faaliyete başladığına ve görev yapacak muhabirleri için çelik yelek depoladığına dair duyumlar var! Bu ajansların, kendi istihbarat servislerine çalışmakta olduğunu dünyada bilmeyen yoktur.

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O halde İstanbul üzerinden Türkiye’yi Otpor tipi bir çatışmaya sürüklemek gibi bir senaryo kotarılıyor gerçekten!

Peki ne tedbir alınmıştır? Neden bu tür şeytani hazırlıklar olduğu, kamuoyuna duyurulmuyor.

Arsan Bulut’un yazısı

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