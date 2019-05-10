Arslan Bulut: Türkiye’ye sürülen beş milyon kişiyi vatanın sahibi gibi düşünmek, kimin idealidir?

Suriye’den bir proje çerçevesinde Türkiye’ye sürülen beş milyon kişiyi vatanın sahibi gibi düşünmek, kimin idealidir?

Türkiye’de Afet İşleri Genel Müdürlüğü, 2011 yılında, daha Suriye karışmamışken, 1.5 milyon çadır siparişi vermişti. Yani çadır başına beş kişiden 7.5 milyon kişiyi barındıracak bir proje için hazırlık yapılmıştı!

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Suriyeliler için silahlı eğitim kampları kurulmuştu!

Devletin kritik noktalarında bulunanların bilgisi olmadan böyle hazırlıklar yapılabilir mi?

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Anlaşılıyor ki siyasi partileri, siyasi figürleri oynatan perde gerisindeki kontrol mekanizması, devletin temel kurumlarında iyice kök salmış durumdadır. Fakat “devlet içindeki devlet” durumundaki bu yapı, Türkiye’ye değil, İsrail ve ABD projelerine hizmet ediyor.

Arslan Bulut’un yazısı