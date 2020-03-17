Arslan Bulut: Türkiye’de de salgının yeni rejim kurmak için kullanılmasına uygun şartlar hazırlanıyor olabilir

Türkiye’de kimse, virüsün yarasadan, yılandan insana geçtiği yalanına inanmıyor ama inanmış gibi konuşanlar çok. Türkiye’de de salgının yeni bir rejim kurmak için kullanılmasına uygun şartlar hazırlanıyor olabilir.

İnsanlar canını kurtarma telaşına, korkuya kapılıp eve kapanırken bütün toplumsal hareketler, toplum sağlığı gerekçesiyle durduruluyor, böylece toplumsal direnç de yok edilmiş oluyor.

Reklam

22 Ocak 2012’de, “Farklı ırkların genetik yapısına göre farklı virüs geliştirilmesi bilimsel olarak mümkün müdür? Bu konuyu, konunun uzmanına sormuş ve ‘evet’ cevabı almıştım. Yani sadece belirli genetik özellikleri taşıyanlarda etkili olabilecek virüs üretmek mümkündür.” tespitini yapmıştım. Bilgiyi edindiğim tarih daha eskidir… Peki bu bilgiye bir gazeteci olarak ben ulaşabiliyorsam, devletin bundan haberdar olmaması mümkün mü? Öyleyse bu konuda bir tedbir alınmış mıdır?

Arslan Bulut’un yazısı