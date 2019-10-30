Arslan Bulut: Türkiye’de bir ‘devlet aklı’ kalmış mıdır?

Türkiye’de bir “devlet aklı” kalmış mıdır? Devlet aklı nedir? Devletin köklü kurumlarının, Dışişleri’nin Genelkurmay’ın Milli İstihbaratın geliştirdiği düşüncelerdir! Bu kurumlara siyaset ve iktidar ideolojisi bulaştırılmıştır. Dolayısıyla devlet aklı, iktidarın ideolojik aklına dönüşmüştür. İktidarın aklı ise hala İngilizlerin kurdurduğu İhvanı Müslimin Örgütü’nün aklıyla karışmıştır. İktidar, devlet aklıyla hareket etse Suriye sorunu bu noktalara gelir miydi? Türkiye’nin nüfus yapısını beş milyon Suriyeli ile değiştirmek, hem ABD ve Avrupa’nın hem de iktidarın ortak uygulamasıdır. Buradaki akıl, devlet aklı değil, yabancı istihbarat örgütlerinin aklıdır.

İktidar, sığınmacı konusunu hata olarak görmüyor ki! Tam tersine bu süreci planladılar. 2011 yılında 1.5 milyon çadır siparişi vererek, Türkiye’ye gelecekleri barındırmak için hazırlık yaptılar. Böyle devlet aklı olur mu?

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Arslan Bulut’un yazısı