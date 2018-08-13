Arslan Bulut: Türkiye İncirlik’teki 50 atom bombasını ne yapacağına da bir karar vermelidir

Ekonomik krizin sebebi ise papaz krizi değildir. Türkiye ekonomisi, uzun süreden beri yabancıların kontrolündedir. İstedikleri zaman sıcak paraya boğuyorlar, istedikleri zaman parayı çekiyorlar. Tabii bunda iktidarın akıl dışı uygulamaları birinci derecede etkilidir. Zira siz ekonominizi küresel denilen Yahudi sermayesinden gelecek sıcak paraya bağlamışsanız, aynı zamanda İslami esaslara göre hareket edemezsiniz. Çünkü kapitalizmin temeli faizdir. Faizden para kazanan küresel sermaye temsilcilerine “faiz bütün kötülüklerin anasıdır” derseniz onlar da parayı çeker başka ülkeye yatırır.

Gerçi Türkiye ekonomisini zaten çökerteceklerdi. Çünkü darbe girişimi dahil her yolu denediler, Türkiye’yi işgal edemediler. Son çareleri ekonomik saldırı başlatmaktı ama buna gerek kalmadı. Türkiye’yi yöneten kadro, sermayeyi kaçırmak için elinden geleni yaptı.

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Şimdi, “başka müttefik buluruz” gibi mesajlara gerek yoktur. Türkiye, zaten başka müttefik bulmak zorundadır. Bu mesaj, ABD’ye “İstersen eski günlerimize dönebiliriz” demektir. Adamlar istemiyor. Suriye’nin kuzeyindeki PKK ordusunu, Türk-Amerikan ilişkileri düzelsin diye kurmadılar herhalde!

Türkiye, Sovyet tehdidine karşı İncirlik üssüne yerleştirilmiş nükleer silahları, 50 atom bombasını ne yapacağına da bir karar vermelidir.

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Arslan Bulut’un yazısı