Arslan Bulut: Türkiye İdlib’de kimin adına savaşacak?

Fabrice Balanche’nin Washington Institute için hazırladığı raporda İdlib için “Sünni İdlib” ifadesi kullanılıyordu. Burada Suriye egemenliğinin dışında kalan ‘Sünni İdlib özerk devleti’ kurulmak isteniyor. Böyle bir devleti ABD istiyor, Türkiye değil… Kısacası, Türkiye, İdlib’de ABD’nin haritasını bile çizdirdiği bir projeyi uyguluyor.

Bu sebeple, Erdoğan’ın “Bir gece ansızın gelebiliriz” söylemi, Türkiye’de kimseyi heyecanlandırmıyor. Çünkü böyle bir savaş, Türkiye adına değil ABD adına yürütülen bir vekâlet savaşı olur.

Reklam

Türkiye’nin Suriye politikası temelinden yanlıştır. Şimdi bu politika Türkiye’yi daha büyük bir çıkmaza sokuyor.

Arslan Bulut’un yazısı