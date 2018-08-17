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Yaramazlara biraz batar!

Arslan Bulut: Türkiye için en büyük tehdit ABD’dir

 

CFR üyesi Steven A. Cook ise Foreign Police’de yayınlanan yazısında, Türk-Amerikan ilişkilerini özetledikten sonra, krizin Washington ve Ankara arasındaki sözde stratejik ilişkiden kurtuluş için iyi bir fırsat olduğunu belirtti.

Cook, alaycı bir dille, Türklerin acı çekmesinin sorumlusunun yabancı güçler değil, yüksek faizi enflasyona sebebi olarak gören Erdoğan olduğunu da ifade ettikten sonra “Soğuk savaş süresince ortak tehdit algısına sahip olan Washington ve Ankara için artık tehdit aynı değil. Türk hükümeti, Atlantik ittifakı konusunda kararsız ve aşırılık yanlısı gruplarla ortak amaçları var. Türkiye artık bir müttefik veya ortak değil” diye yazdı.

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“Kırmızı düdük” kullanmak için doğru tespit yapmak gerekir. Bu sebeple paylaştım… Zira Türkiye için en büyük tehdit ABD’dir.

Arslan Bulut’un yazısı 

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