Arslan Bulut: Türkiye hâlâ konuya Davutoğlu zamanında uygulanan ideoloji ile bakıyor

Bana İdlib konusu sorulduğunda, Türkiye’nin devlet olarak ne yapmak istediğinin anlaşılamadığını söylüyorum. Türkiye hâlâ konuya Ahmet Davutoğlu zamanında uygulanan ideoloji ile bakıyor. Bu politika, bölgedeki bütün ülkeleri Türkiye’ye düşman etti. Sadece Katar ile dostluk ilişkisi var. Katar Emiri’nin sarayını Türk askeri koruyor!

Neden mi? Çünkü Türkiye’de “havuzda biriken ihale komisyonları”nın bir bölümünün Katar bankalarında tutulduğu biliniyor. “Katar yatırımı” diye görünen satın almalar bu paralarla yapılıyor! Bu paralar geri getirilebilse, ekonomik kriz sona erer!

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Türk Milleti, tarih boyunca bu kadar kötü yönetilmedi!

Arslan Bulut’un yazısı