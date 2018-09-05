Diken

Yaramazlara biraz batar!

Arslan Bulut: Türkiye hâlâ konuya Davutoğlu zamanında uygulanan ideoloji ile bakıyor

 

Bana İdlib konusu sorulduğunda, Türkiye’nin devlet olarak ne yapmak istediğinin anlaşılamadığını söylüyorum. Türkiye hâlâ konuya Ahmet Davutoğlu zamanında uygulanan ideoloji ile bakıyor. Bu politika, bölgedeki bütün ülkeleri Türkiye’ye düşman etti. Sadece Katar ile dostluk ilişkisi var. Katar Emiri’nin sarayını Türk askeri koruyor!

Neden mi? Çünkü Türkiye’de “havuzda biriken ihale komisyonları”nın bir bölümünün Katar bankalarında tutulduğu biliniyor. “Katar yatırımı” diye görünen satın almalar bu paralarla yapılıyor! Bu paralar geri getirilebilse, ekonomik kriz sona erer!

Reklam

Türk Milleti, tarih boyunca bu kadar kötü yönetilmedi!

Arslan Bulut’un yazısı 

Reklam

SON HABERLER

‘Son ağaçlar’ da kesildi: AOÇ arazisine ’15 Temmuz Müzesi’ inşaatı

‘Ak Saray’ olarak da bilinen cumhurbaşkanlığı sarayının karşısında bulunan ve 1’nci derecede doğal SİT alanı olan Atatürk Orman Çiftliği ’ne (AOÇ) ait ormanlık arazide 15 Temmuz Müzesi’nin yapımına başlandı. İnşaat nedeniyle yüzlerce ağaç kesildi, kamyonların girip çıkması için yeşil alan içerisinde genişçe bir yol açıldı..

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...