Arslan Bulut: Türkiye-ABD ilişkisi evlilikse, ABD, Türkiye’ye karşı neden kiralık katiller tutuyor? 

Hazine ve Maliye Bakanı ve Yüksek Askerî Şûra üyesi Berat Albayrak, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’ndan ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile görüşmesine ilişkin bilgi aldığını söyledi.

Albayrak,“Aynı evin içindeki iki kardeş bile aynı konuda anlaşamayabiliyor, 40 yıllık karı koca, eşler bile her konuda anlaşamıyorlar, bazen tartışıyorlar, sonra barışıyorlar. Böyle bakmak lâzım… Biz hep böyle bakıyoruz, stratejik müttefiklik hukuku da bu şekilde.”sözleriyle de ilişkilerin ne boyutta olduğunu apaçık sergilemiş oldu.

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Aslında iki ülkenin ilişkisini evliliğe benzetenlerden biri, 12 Eylül’de ABD Başkanı’nı uyandırarak “Bizim çocuklar başardı” diyen CIA’nın Türkiye raportörü Paul Henze idi.

Şimdi asıl sorun, ABD’nin, PKK, FETÖ ve IŞİD’i tepe tepe kullandıktan sonra, PYD’yi bölgedeki kara kuvvetleri olarak ilân ederek, Türkiye’nin canına kast etmesidir.

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Türkiye-ABD ilişkisi evlilikse, ABD, Türkiye’ye karşı neden kiralık katiller tutuyor?

Ve Türkiye, neden canına kast eden eşine her defasında geri dönüyor?

Arslan Bulut’un yazısı