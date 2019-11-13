Arslan Bulut: Trump için bile güvenli olmayan ABD, Erdoğan için güvenli midir?

Trump için bile güvenli olmayan ABD, Tayyip Erdoğan için güvenli midir? Bakınız, adı geçen bakanlar, bu karardan dolayı ABD’ye gitmiyor, gidemiyor!

Hayır, bir şey olacağından değil, fakat ABD sadece Türkiye’yi değil, Zarraf’ın iddialarını demoklesin kılıcı gibi kullanarak Tayyip Erdoğan ve ailesini de baskı altında tutuyor. Erdoğan, bu şartlarda Türkiye’yi temsil edebilir mi? Erdoğan, Trump’ın o rezalet mektubunu ‘Trump’a takdim’ etmekten de söz etti! Nezaketi aşan bir ifade değil mi bu?

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Üstelik ABD, Trump’tan ibaret değil! Türkiye’nin cezalandırılmasını isteyen farklı güçler var!

Arslan Bulut’un yazısı