Arslan Bulut: Trump, Erdoğan’ı kurtarabildi mi?

ABD Senatosu’nun Mali İşler Komisyonu’nun kıdemli Demokrat üyesi Oregon Senatörü Ron Wyden, ABD Maliye Bakanı Steven Mnuchin‘e bir mektup göndererek ABD’de Halkbank hakkında açılan soruşturmaya kendisinin ya da Trump yönetiminden başka yetkililerin müdahale edip etmediğine ilişkin bilgi istedi.

Senatör Wyden‘ın sorusuna mektupla cevap veren Maliye Bakanı Yardımcı Vekili Frederick Vaughan, Trump’ın, Tayyip Erdoğan‘ın konuyu gündeme getirmesinin ardından, Maliye Bakanlığı ve Adalet Bakanlığı’na Halkbank’a yönelik olası ABD yaptırımlarının etkisini incelemeleri talimatı verdiğini doğruladı.

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Trump hakkında, Ukrayna ile ilişkilerde, devletin kredi verme gücünü, iç politikadaki rakibi Biden aleyhine kullanmaktan dolayı azil soruşturması sürdürülüyor. Trump şu anda kendisini kurtarmış değil ki Halkbank’ı ve Tayyip Erdoğan‘ı suçlamalardan kurtarabilsin.

Arslan Bulut’un yazısı