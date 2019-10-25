Arslan Bulut: Trabzon uşağı ve Atatürk’ün evladı olduğu sürece hiçbir engelleme İmamoğlu’nu durduramayacak

Haydarpaşa gar binası ihalesinin merkezi idare tarafından yerel idare yerine bir belediye çalışanının şirketine verilmesi gibi uygulamaların Ekrem İmamoğlu’nun iradesinde en küçük bir kırılmaya sebep olmadığını hissettim. Aksine, 5 yıllık görevinin ardından kendisinin ‘En adil, en demokrat, kenti yeşille donatmış Başkan‘ olarak anılmak istediğini söylerken, engellere rağmen vaat ettiği projeleri yerine getirebileceğine olan inancının daha da kuvvetlenmiş olduğunu fark ettim.

Ekrem İmamoğlu, kamu vicdanını temsil ettiğinin bilincinde ve seçim sürecinde zaten o vicdanın oluşması için gerekli olan davranış modelini topluma kendisi sundu.

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‘Bir Trabzon uşağı, bir Türk çocuğu ve Atatürk’ün evladı’ olarak devam ettiği sürece hiçbir engelleme girişimi Ekrem İmamoğlu’nu durduramayacaktır.

Arslan Bulut’un yazısı