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Yaramazlara biraz batar!

Arslan Bulut: Suruç olayı gösterdi ki gazetecilik siyasilerin açıklamalarına endekslenmiş

Suruç’taki olay, AKP adayının, HDP’li olduğu bilinen aynı kişilere günler süren ısrarla propaganda yapmaya kilitlenmesi, HDP’li esnafın da buna tahammül edememesinden kaynaklanıyor.

Tayyip Erdoğan da bu haberlerin yayınlanmasından sonra, bayram namazından çıkarken, “Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Halil Yıldız’ın ağabeyini Suruç’ta ne yazık ki terör örgütü PKK, HDP öldürdü. Esnaf ziyareti yapılırken ‘Siz bizim HDP’li olduğumuzu bilmiyor musunuz, nasıl buraya gelir girersiniz’ gibi bir yaklaşımla orada bu tür bir saldırı cereyan etti ve bunun neticesinde böyle bir durum ortaya çıktı. 4 ölü, 9 kadar yaralı var” dedi.

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Dört ölünün üçü aynı aileden ve HDP’li… Onları kim öldürdü?

Bu olay gösterdi ki Türkiye’de gazetecilik, siyasilerin açıklamalarına endekslenmiş, yani neredeyse bitmiş! Ajansurfa ve Yeniçağ’ı ayrı tutarsak, olayla ilgili iddiaları, BBC Türkçe’den öğrenmek, meslek adına utanç verici değil mi?

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Arslan Bulut’un yazısı 

 

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