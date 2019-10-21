Arslan Bulut: Suriye’yi İsrail’e tehdit olmaktan çıkaran ABD, şimdi İran’a yöneliyor

Suriye’yi uzunca bir süre için İsrail’e tehdit olmaktan çıkaran ABD, şimdi İran’a yöneliyor. Herhalde bu sebeple Suriye’den çekilen Amerikan askerleri, Irak’a gidecek…

Kimileri ABD’nin, Barış Pınarı Harekâtı’nın durdurulmasını, PKK için değil, kendi askerlerini çekmek ve bölgedeki üslerini tasfiye etmek için istediğini düşünüyor.

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Türkiye, bir bölge gücü olarak ABD’ye İran için lâzım. Sıra Türkiye’ye de gelecek ama Türkiye’ye kendi bindiği dalı kestirmeye çalışacaklar. Zira Türkiye İran ile Kasrışirin’den beri savaşmıyor. Bunun sebebi İran’ın bir Türk devleti olmasıydı. Bugün de İran’da Türkler çoğunluktadır. İran’a müdahale, aynı zamanda Türklere müdahale olur!

Arslan Bulut’un yazısı