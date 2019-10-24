Arslan Bulut: Suriye’dekine benzer bir siyasi çözüm, ilk fırsatta Türkiye’ye de yeniden dayatılacak

ABD, Türkiye’nin de yardımıyla Suriye’yi kan gölüne çevirdi, parçaladı. Toparlama ihalesini ABD ile anlaşarak Rusya üstlendi. Rusya Savunma Bakanlığı, bir harita yayınlayarak Suriye sınır muhafızlarının Türkiye sınırına 15 kontrol noktası kuracağını açıkladı.

Haritada, Türkiye’yle varılan mutabakat kapsamında Rus askeri polisinin de Suriye’nin kuzeyinde devriye faaliyetleri yürüteceği bölgeler belirtildi.

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Böylece Türkiye, Suriye’ye siyasi çözüm getirilmesine ortak oldu! Benzer bir siyasi çözüm, ilk fırsatta Türkiye’ye de yeniden dayatılacak ama!

Arslan Bulut’un yazısı