Arslan Bulut: Suçu ortaya çıkaran gazetecilere casus muamelesi yapılması, telâşın büyüklüğündendir!

Bir de işin uluslararası boyutu var. Onu da CHP Genel Başkan Yardımcısı Engin Altay hatırlattı ve “Bu dosya Erdoğan’ın uluslararası mahkemelerde savaş suçlusu olarak yargılanmasına zemin oluşturan dosyadır. Gün gelecek milletvekilimize 25 yıl hapis veren dosya nedeniyle Erdoğan uluslararası mahkemelerde savaş suçlusu olarak yargılanacaktır.” dedi.

Yani bu haberler delil gösterilerek siyasi iktidar üzerinden, Türkiye, terör gruplarına silah vermekle suçlanabilir? Zaten Suriye’nin bu konuda resmi başvuruları vardır!

Fakat böyle bir ihtimal var diye haberciler Türkiye’nin aleyhine casusluk yaptı diye suçlanamaz. Zira Türkiye’nin Suriye politikası, iç hukuk bakımından başlı başına bir suçtur. “Eğit-donat” gibi projelerle “yabancı ülke aleyhine asker toplamak” gibi suçlardan siyasi iktidar yargılanması gerekirken bu suçu ortaya çıkaran gazetecilere casus muamelesi yapılması, telâşın büyüklüğündendir!

Suçluların telaşı tabii…

Arslan Bulut’un yazısı