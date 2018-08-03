Arslan Bulut: Sizi parçalamaya karar vermiş devletle oturup neyi görüşeceksiniz

Türk Dışişleri Bakanlığı ise hâlâ “ABD yönetimini, hukuk sistemimize saygısızca müdahale niteliği taşıyan bu yanlış karardan, derhal geri dönmeye çağırıyoruz” diyor!

Kemal Kılıçdaroğlu da “Eğer bir sorun varsa, oturulur, görüşülür, konuşulur bu sorun. Müttefiklik ilişkilerinin, sağlıklı bir zeminde ve anlaşmayla çözülmesi gerekir. 15 Temmuz darbe girişiminin arkasında Pensilvanya’da oturan kişinin olduğunu hep beraber biliyoruz.” diyor.

Reklam

Tehdidin ABD’den geldiğini bilmeyen kalmadı artık! Öyleyse bu tehdide karşı bir strateji geliştirmek gerekir. Sizi parçalamaya karar vermiş devletle oturup neyi görüşeceksiniz? Yerel yönetimlere özerkliği mi? Yani PKK’nın konfederasyon modelini mi? AKP’den de CHP’den de İYİ Parti’den de istedikleri bu değil mi?

Arslan Bulut’un yazısı