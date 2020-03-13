Arslan Bulut: Salgınının biyolojik savaş sonucu ortaya çıkıp çıkmadığı konusu geçiştiriliyor

Corona virüs salgınının biyolojik savaş sonucu ortaya çıkıp çıkmadığı konusu geçiştiriliyor. Bütün dünyaya suçlu olarak yarasa ve yılan gösteriliyor!

Biyolojik savaş, insanlar toplum düzenine geçtiği andan itibaren vardır. Öyle ki kutsal kitaplarda da geçer.

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Tevrat’ta anlatılan, Kur’an’da da doğrulanan bütün bu olaylar, tarihte yaşanmış gerçekler ise uluslararası ilişkiler, biyolojik savaşla başlamıştır denilebilir.

Öyleyse, belâ el yıkamakla, ağzını tuzlu suyla çalkalamakla savuşturulacak boyutlarda olmayabilir! Zaten Yemen’den dört ay önce çıkan çekirge sürüleri Etiyopya, Kenya, Uganda, Tanzanya ve Somali’de tarım alanlarını ve otlakları istilâ etmişti. Şimdi Türkiye’ye giriyorlar!

Arslan Bulut’un yazısı