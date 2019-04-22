Arslan Bulut: PKK ile Oslo’da masaya oturan Kemal Kılıçdaroğlu değildir!

PKK ile Oslo’da masaya oturan Kemal Kılıçdaroğlu değildir!

Habur’da çadır mahkemesinde serbest bırakılan teröristlerin Diyarbakır’a kadar araç üstünde zafer kazanmış gibi gitmesine seyirci kalan Kemal Kılıçdaroğlu değildir!

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Dolmabahçe’de Abdullah Öcalan‘ın yazdığı “ortak vatan” esasına dayalı 10 maddelik metni imzalayan Kemal Kılıçdaroğlu değildir!

Öcalan‘ın yazdığı konuşma metninin Diyarbakır mitinginde okunmasını sağlayan da Kemal Kılıçdaroğlu değildir.

Yine, ABD ve İngiltere baskısıyla açılım süreci ilan eden, güvenlik kuvvetlerine operasyon izin vermemek suretiyle, Güneydoğu şehirlerinin etrafına hendekler kazılmasına silah ve terörist yığınağı yapılmasına seyirci kalan da Kemal Kılıçdaroğlu değildir!

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Bu şehirlerin terör örgütünün elinden alınması için yüzlerce şehit verilmesine sebep olan da Kemal Kılıçdaroğlu değildir!

Bütün bu süreçlerden sonra, Ankara ve İstanbul’da havaalanları gönderlerine Kürdistan bayrağı çektiren ve bu bayrak önünde resmi görüşme yapan da Kemal Kılıçdaroğlu değildir.

Arslan Bulut’un yazısı