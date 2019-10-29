Arslan Bulut: Peki Cumhuriyet neden 29 Ekim’de ilan edilmiştir?

Peki Cumhuriyet neden 29 Ekim’de ilan edilmiştir? Neden 28 Ekim veya 30 Ekim’de değil? Bu konunun, yeni nesillere tekrar tekrar anlatılmasında fayda vardır.

2011 yılında, 29 Ekim kutlamalarının iptal edilmesi üzerine şu bilgileri vermiştim:

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*”Mondros Mütarekesi, Limni Adası’nın Mondros Limanı’nda 30 Ekim 1918 tarihinde imzalandı. Mütareke, Osmanlı Devleti’nin yıkılışını öngörmekte; İtilaf devletlerine, güvenliklerini tehdit edecek bir durum sebebi ile Osmanlı İmparatorluğu’nun herhangi bir bölgesini işgal hakkını tanımakta idi.

*Atatürk, milli mücadele sonucunda, 29 Ekim 1923 günü Cumhuriyeti ilan ederken, düşmana, ‘Biz sizden bir gün önce davrandık, fakat sizin haberiniz bile yoktu’ mesajını verdi.

Arslan Bulut’un yazısı