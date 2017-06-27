Arslan Bulut: Osmanlı Ocakları, Türklüğe karşı bir anlayışın ürünüdür

Hollanda’nın güvenliğinden sorumlu olanlar, Osmanlı Ocakları’nı bir “Türk kurumu olarak” nitelendirdi.

Bilindiği gibi, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ni kuran irade, 1912 yılında kurulan Türk Ocağı’nın iradesidir.

Yeni Türk devleti “Türk milliyeti” prensiplerini kabul ediyordu. İsmet Paşa da “17 Temmuz 1917’de İsmet İnal adıyla ve 2320 numara ile Türk Ocağı’na girmiş bir ocaklı arkadaş idi…”

Osmanlı Ocakları ise Türklüğe karşı bir anlayışın ürünüdür. Milliyet olarak şimdilik Osmanlı’yı benimseyenlerin kurduğu bir yapıdır. Bu itibarla, kendilerini bir Türk kurumu olarak görmezler. Adı üzerinde; Osmanlı!

Esasen AKP de Türklükten kurtulmuş olmalarına sevinenlerin yönettiği bir partidir. En azından eski İstanbul İl Başkanları öyle diyordu. AKP, “Türk milleti” yerine “aziz millet” der. Gerçekte “ümmet”i kastederler.

Arslan Bulut’un yazısı