Arslan Bulut: Orman kanunları kararname adı altında meşrulaştırılamaz

Bu maddenin, sadece 15 Temmuz’da, köprüde, asker kafası kesen sivillerin yargılanmasını engelleme amacıyla çıkarılmadığı belli!

Peki, bu kararname, kafa kesenleri kurtarır mı?

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Hiçbir kararname bir suçu ortadan kaldıramaz! Kaldı ki, kafası kesilen askerin, halka ateş açtığına dair bir delil de yoktur.

Bu madde, ceza hukukunun genel ilkelerine aykırıdır. Kimseye, işlediği bir suçtan dolayı yargılanmama garantisi verilemez!

Madde, sadece 15 Temmuz’u kapsamıyor; “olağanüstü hal süresince” terör eylemlerinin bastırılmasında görev yapan herkesi koruma altına alıyor!

Böylece, sivil silahlı grupların, iktidara karşı her türlü eylemi, terör gerekçesiyle bastırması serbest hale getiriliyor.

Böyle kanun veya kararname olmaz! Geçersizdir! Orman kanunları, kararname adı altında meşrulaştırılamaz.

Arslan Bulut’un yazısı