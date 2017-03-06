Arslan Bulut: OHAL ilan ederek diktatör olan Hitler’i Alman halkı seçmedi mi?

Türkiye’nin kendi kararları ile hareket eden bir ülke olmasını kim istemez?

Fakat kararlarını kendi başına veren bir ülke, Büyük Orta Doğu Projesi eş başkanlığı yapar mı? Üstelik bu projenin haritasında 22 İslam ülkesi ile birlikte Türkiye de bölünmüş olarak tasarlanmışken…

Binali Bey, “Buradan tek adam, diktatör çıkar mı? Halkın seçtiği diktatör olur mu? Bunlar külliyen yalan, kuyruklu yalan” diyor!

Alman meclis binasını yaktırıp, OHAL ilan ederek diktatör olan Hitler’i Alman halkı seçmedi mi?

Şimdi Türkiye’de 15 Temmuz’daki darbe girişiminden Türk Milleti’nin egemenliğini bir kişiye teslim etme projesi çıkarmak, yeterince abidik gubidik bir iş değil mi?

Arslan Bulut’un yazısı