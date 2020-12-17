Arslan Bulut: Müttefik ülkenin düşmanlığına cevap vermezseniz şımarır

Müttefik bir ülkeden size yapılan düşmanlığa cevap vermezseniz, o ülke iyice şımarır, “Neden S-400 aldınız?” diye ülkenizi hasım yerine koyar… Sonra da “Bu nasıl müttefiklik?” diye sorasınız? Bu soru, resmi görüşmelerde gündeme getiriliyor mu yoksa sadece iç kamuoyuna yönelik bir açıklama olarak mı kayda geçiyor?
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Ağbal: Enflasyonu düşürmekte kararlıyız
Merkez Bankası (MB) Başkanı Naci Ağbal, “Fiyat istikrarını sağlamak hepimizin ortak amacı olmalıdır. MB olarak biz bu amaca yürekten inanıyoruz ve enflasyonu düşürmekte kararlıyız” dedi.
Covid-19’u yenen öğretim üyesi: Toplantıda maskeleri çıkarınca virüse yakalandım
Edirne’de yaşayan, Covid-19’u yenen 42 yaşındaki Deniz Mertkan Gezgin’in deneyimi, hastalığın bulaşmasında sosyal mesafe kuralını ihlal etmenin, kapalı ortamda buluşmanın ne kadar büyük bir risk oluşturduğunun somut bir göstergesi.
Erdoğan’dan S-400 yaptırımı yorumu: Amaç savunma sanayimizin önünü kesmek
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, ABD’nin, Rus yapımı S-400 alımıyla ilgili yaptırım kararına ilişkin, bunun amacının savunma Türkiye’nin sanayisinin önünü keserek kendilerine muhtaç hale getirmek olduğunu söyledi.
CHP’nin iki kitabına toplatma kararının yürütmesi durduruldu
Nevşehir Sulh Ceza Hâkimliği, CHP’nin yayınladığı iki kitap hakkındaki toplatma kararının yürütmesini durdurdu.
Sahte içki nedeniyle 69 günde 92 kişi hayatını kaybetti
Ülke genelinde metil alkol zehirlenmesi kaynaklı ölümlerin artışa geçtiği 9 Ekim’den beri hastanelere başvuran 92 kişi yaşamını yitirdi.