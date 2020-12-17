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Yaramazlara biraz batar!

Arslan Bulut: Müttefik ülkenin düşmanlığına cevap vermezseniz şımarır

Müttefik bir ülkeden size yapılan düşmanlığa cevap vermezseniz, o ülke iyice şımarır, “Neden S-400 aldınız?” diye ülkenizi hasım yerine koyar… Sonra da “Bu nasıl müttefiklik?” diye sorasınız? Bu soru, resmi görüşmelerde gündeme getiriliyor mu yoksa sadece iç kamuoyuna yönelik bir açıklama olarak mı kayda geçiyor?

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Ağbal: Enflasyonu düşürmekte kararlıyız

Merkez Bankası (MB) Başkanı Naci Ağbal, “Fiyat istikrarını sağlamak hepimizin ortak amacı olmalıdır. MB olarak biz bu amaca yürekten inanıyoruz ve enflasyonu düşürmekte kararlıyız” dedi.