Arslan Bulut: Müttefik ülkenin düşmanlığına cevap vermezseniz şımarır

Müttefik bir ülkeden size yapılan düşmanlığa cevap vermezseniz, o ülke iyice şımarır, “Neden S-400 aldınız?” diye ülkenizi hasım yerine koyar… Sonra da “Bu nasıl müttefiklik?” diye sorasınız? Bu soru, resmi görüşmelerde gündeme getiriliyor mu yoksa sadece iç kamuoyuna yönelik bir açıklama olarak mı kayda geçiyor?

Arslan Bulut’un yazısı