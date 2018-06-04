Arslan Bulut: Muharrem İnce, yürütmenin başına seçilirse şimdiki gibi yargıya talimat mı verecektir?

Evet, Muharrem İnce’nin “apoletlerini sökerim” sözü, ağırdır. Zira apolet sökmek, yürütme görevinde olanların değil yargının yetkisindedir. Ayrıca, İsmail Metin Temel’in davranışı, apoletlerin sökülmesi kararı verilecek bir suç değildir. Şimdilik bir disiplin suçudur. Muharrem İnce, yürütmenin başına seçilirse, şimdiki gibi yargıya talimat mı verecektir?

Fakat Muharrem İnce, tepki göstermekte haklıdır. Tepki gösterdi diye İsmail Metin Temel’in terörle mücadelesinden yola çıkarak, İnce’yi PKK, FETÖ ve ABD’nin yanına koymak, komiktir!

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İktidar kanadı, CHP’nin seçim bildirgesinde ve Muharrem İnce’nin konuşmalarında yer alan “açılım politikası”nı eleştiremiyor, çünkü kendisi aynı politikayı uzun süre uyguladı. Şimdi kendi yaptıklarını hatta daha fazlasını CHP’nin de seçim vaadi olarak açıklamasına ses çıkaramıyorlar ama siyasi bir davranış sergileyen generali koruma bahanesiyle, onun kahramanlığını öne çıkararak CHP’yi suçlamaya, böylece bu krizden oy devşirmeye çalışıyorlar.

Arslan Bulut’un yazısı