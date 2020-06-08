Arslan Bulut: Muhalif basına yapılan baskılar artık zulüm düzeyinde

Bugün iktidarın bilimi rehber kabul ettiği ‘İHA ve SİHA projesi’ gibi ‘Mavi vatan’ gibi alanlar da var elbette ama özellikle gazetecilere ve muhalif basına yapılan baskılar artık zulüm düzeyindedir. 18 yıl içinde, üniversiteye giriş sınavları, hâkim savcı sınavları, polis sınavları dahil hayatın bütün alanlarında hak ihlalleri ve partizanlık yapılmıştır, halen yapılmaktadır ve hak aranacak kurum olan yargı da siyasallaştırılmıştır! Bunlar zulüm değil midir? Devlet, kuruluş rayından da çıkarılmıştır ve iktidar mensubu bazı kişilerin artık gizlemeye de gerek duymadığı Anayasa dışı hedeflere doğru sürüklenmektedir. Halkın kaderde, tasada, kıvançta birliğini yok ettikleri için devletin geleceğini tehlikeye atmışlardır.

Arslan Bulut’un yazısı