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Yaramazlara biraz batar!

Arslan Bulut: Millet bir devlet adamı kazandı, orası kesin!

Vatandaşlık görevi, seçimden seçime yapılan bir görev değildir! Oy kullanmak elbette çok önemlidir ama, vatandaş, millet egemenliğinin devamı için öncelikle ülkeden sahtekârlığı kaldırmak gerektiğini kabul etmeli ve ona göre, siyasilere yön vermelidir.

Vatandaşlık, oylara sahip çıkmanın yanında, ülkenin dağına, taşına, toprağına, suyuna, yaylasına, tarlasına, kuşuna böceğine, ekonomisine, ordusuna sahip çıkmayı gerektirir.

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Ekrem İmamoğlu, hakkını koruyacağını göstererek, devlet adamlığının nasıl yapılması gerektiğini gösterdi. Anlaşılıyor ki, İstanbul’u Ekrem İmamoğlu kazandı ama son ana kadar veri girişi operasyonuyla durumu değiştirmeye çalıştılar. Fakat millet, bir devlet adamı kazandı, orası kesin!

Arslan Bulut’un yazısı

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İstanbul’da Yıldırım ve İmamoğlu başa baş

İstanbul’da oyların yüzde 11.1’i sayıldı. Buna göre ‘cumhur ittifakı’nın AKP’li adayı Binali Yıldırım yüzde 52.48 ile birinci, ‘millet ittifakı’nın CHP’li adayı Ekrem İmamoğlu yüzde 44.79 ile ikinci sırada.

Ankara’da Yavaş kazandı

Seçim sonuçlarına ilişkin tüm verilerin kaynağı Anadolu Ajansı’dır. Ankara’da sandıkların yüzde 99.81’i açıldı. Buna göre ‘millet ittifakı’nın CHP’li adayı Mansur Yavaş yüzde 50.90 ile birinci, ‘cumhur ittifakı’nın AKP’li adayı Mehmet Özhaseki yüzde 47.06 ile ikinci sırada.

İzmir’de CHP’li Soyer kazandı

Seçim sonuçlarına ilişkin tüm verilerin kaynağı Anadolu Ajansı’dır İzmir’de oyların yüzde 99.79’u sayıldı. Buna göre ‘millet ittifakı’nın CHP’li adayı Tunç Soyer yüzde 58.02 ile birinci, ‘cumhur ittifakı’nın AKP’li adayı Nihat Zeybekci yüzde 38.62 ile ikinci sırada.

Bursa’da AKP’li Aktaş kazandı

Bursa’da oyların yüzde 28.5’i sayıldı. Buna göre ‘cumhur ittifakı’nın AKP’li adayı Alinur Aktaş yüzde 49.82 ile birinci, ‘millet ittifakı’nın CHP’li adayı Mustafa Bozbey yüzde 46.6 ile ikinci sırada.

Adana’da CHP’li Karalar kazandı

Seçim sonuçlarına ilişkin tüm verilerin kaynağı Anadolu Ajansı’dır Adana’da sandıkların yüzde 96.20’si açıldı. Buna göre ‘millet ittifakı’nın CHP’li adayı Zeydan Karalar yüzde 53.25 ile birinci, ‘cumhur ittifakı’nın MHP’li adayı Hüseyin Sözlü yüzde 43.10 ile ikinci sırada.

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