Arslan Bulut: Millet bir devlet adamı kazandı, orası kesin!

Vatandaşlık görevi, seçimden seçime yapılan bir görev değildir! Oy kullanmak elbette çok önemlidir ama, vatandaş, millet egemenliğinin devamı için öncelikle ülkeden sahtekârlığı kaldırmak gerektiğini kabul etmeli ve ona göre, siyasilere yön vermelidir.

Vatandaşlık, oylara sahip çıkmanın yanında, ülkenin dağına, taşına, toprağına, suyuna, yaylasına, tarlasına, kuşuna böceğine, ekonomisine, ordusuna sahip çıkmayı gerektirir.

Reklam

Ekrem İmamoğlu, hakkını koruyacağını göstererek, devlet adamlığının nasıl yapılması gerektiğini gösterdi. Anlaşılıyor ki, İstanbul’u Ekrem İmamoğlu kazandı ama son ana kadar veri girişi operasyonuyla durumu değiştirmeye çalıştılar. Fakat millet, bir devlet adamı kazandı, orası kesin!

Arslan Bulut’un yazısı