Arslan Bulut: Mafya parasını, Putin’e hiç tavsiye etmem!

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, uluslararası turizmin durduğunu, bu süreçte Türkiye’nin iç turizmde Rusya’ya model olabileceğini söyledi. Putin, “Bazı ülkelerde, vergilendirme dahil büyük devlet sistemleri oluşturuluyor. Türkiye de turizm alanına yönelik aynısını yapıyor. Biz de bu yönde hareket edeceğiz” dedi.

Peki 80’lerde ne olmuştu. Turizm yatırımları büyük ölçüde vergiden muaf tutulmuştu. Turizm yatırımı yapanlara paranın kaynağı sorulmamış, Ege ve Akdeniz sahilleri, birkaç yıl içinde otellerle donatılmıştı!

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1996 yılında polisle ilgili bir dizi yazı hazırlarken, dönemin Emniyet Genel Müdür Yardımcılarından birine konuyu sormuştum. “Özal döneminde yapılan turizm yatırımlarının yüzde 98’i uyuşturucu parası ile yapılmıştır” diye cevap vermişti…

…. uyuşturucu ve silah kaçakçıları, paravan şirket kurarak, o şirketin kârı gibi gösterdikleri paraları getirmek gibi dolambaçlı bir yola başvurmuştu. Yani piyasaya, Özal döneminde olduğu gibi uyuşturucu parası girmişti.

İşte o kara paralar Türkiye’yi nereye getirdi, hep birlikte görüyoruz. Dolayısıyla Putin‘e Türkiye modeli turizm yatırımlarını hiç tavsiye etmem! Kendisi eski bir istihbaratçı olarak kara paraya nasıl el konulacağını herhalde benden iyi bilir…

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Arslan Bulut’un yazısı