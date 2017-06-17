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Arslan Bulut: Maden işçileri Ankara’ya yürürken Turgut Özal’ın ödü kopmuştu


Kemal Kılıçdaroğlu’nun “adalet yürüyüşü“, iktidar çevrelerinde büyük bir telaşa yol açtı. Çünkü iktidarlar en çok demokratik kitle hareketlerinden korkar. Şemsi Denizer ve maden işçileri Ankara’ya yürürken Turgut Özal’ın ödü kopmuştu. Oysa o da demokratik bir yürüyüştü. Sonunda medyalarıyla Şemsi Denizer’e savaş açmışlardı.

CHP’li Fikri Sağlar da “Ben Başbakan Yıldırım’ın ve Bakan Bozdağ’ın söylediklerinden şunu çıkarıyorum. Halkın sokaklara inmesi, demokrasiyi araması, alanlarda olması, bugünkü yönetimin en büyük korkusudur. Bu yürüyüş esnasında herhangi bir provokasyon olursa bunun müsebbibi AKP olacaktır.” diye not düştü.

Yandaş medyadaki haber ve yorumlar, masum bir yürüyüşten darbe girişimi çıkarmak üzerine kurgulanmış. Kimisi, 15 Haziran’da yapılacağı propaganda edilen FETÖ darbesinin bu yürüyüş olduğunu, kimisi Kılıçdaroğlu ile Sisi’nin aynı merkezden emir aldığını, kimisi FETÖ’nün siyasi ayağının ortaya çıktığını söyleyecek kadar ileri gitti.

Arslan Bulut’un yazısı

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