Arslan Bulut: ‘Kamalı da zeybek vuruldu, yar fidan boylum, Çakıcı’ya sözüm yok’ der gibi…

Ülkücüler kendilerine yönelik saldırılarda hep “ülkücü hareket engellenemez” sloganını kullanmıştır. İşte Hollanda ve Fransa’dan sonra Almanya’da da ülkücü hareket engellenmek isteniyor ama Türk Dışişleri’nin kısa tepki açıklamaları dışında kimseden ses çıkmıyor! Bunun yerine, CHP Genel Başkanı’nı tehdit eden Alaattin Çakıcı ile ilgili destek açıklaması yapılıyor! Hani “Kamalı da zeybek vuruldu, yar fidan boylum, Çakıcı’ya sözüm yok” der gibi…

Kısacası, ABD ve Avrupa, Tayyip Erdoğan‘ı öne sürerek genelde Türkiye’yi, özelde ise ülkücüleri hedef alıyor… Türkiye’de ise buna karşı “henüz” bir tepki veya karşı çıkış yok!

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Arslan Bulut’un yazısı