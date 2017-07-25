Arslan Bulut: Kadri Gürsel’in savunması yargı sisteminin nasıl işlediğini gösteriyor

+1 Flip WhatsApp Pocket Pin Share Shares 0

Kadri Gürsel’in savunması bu sütuna sığmaz (…) Fakat sadece şu birkaç satır bile Türkiye’de yargı sisteminin 21’inci yüzyılda nasıl işlediğini gösteriyor.

Bir ülkede medeniyetin temel kriteri adalettir. Adil bir ülkede kimse Cumhurbaşkanı’nı eleştirdi diye terör örgütüne dolaylı destek vermekle suçlanamaz.

Reklam

Suçlanırsa ne mi olur? Ülke, acınacak duruma düşer!

İslâm dini de böyle bir adalet öngörüyor. O halde İslâmı kullanarak iktidar olanlar, neden adaleti çiğniyor? Milleti millet yapan değerleri yıkmak için mi? Sonuç bu!

Arslan Bulut’un yazısı