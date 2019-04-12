Arslan Bulut: İstanbul ile birlikte kontrolü kaybettiler!

AKP’nin, İstanbul’u, Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nı kazanan Ekrem İmamoğlu’na teslim etmemek için, akıl mantık ve daha önemlisi hukuk dışı yollara başvurması, Büyükçekmece’de olduğu gibi doğrudan seçmenin evine polis göndermesi, diğer ilçelerde ise sandıklarda görev yapanlar üzerinde soruşturma baskısı kurması, neyin işaretidir?

Ergün Tuneyli diyor ki, “İstanbul’un rantını elden kaçırmanın telâşı, şaşkınlığı içinde artık ne yaptıklarını, ne konuştuklarını bilmiyorlar; kontrolü iyice kaybettiler. Denge, denetim, fren sistemi olmadan sadece bir kişinin alacağı keyfi kararlar yurt dışında da tereddütle karşılanıp güvensizliğe sebep oluşturur ve dış yatırımcı gelmez, döviz açığı oluşur ve Türkiye üretemez, kendini besleyemez, ayakta kalamaz duruma düşer.”

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Arslan Bulut’un yazısı