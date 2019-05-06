Arslan Bulut: İstanbul halkı şehremininin kim olacağına karar vermiştir

Bugünün gökdelenleri, stadyumları da bazen mabed diye adlandırılıyor. ABD, egemenlik sembolü gibi gördüğü, Sultanahmet’teki Dikilitaş’ın benzerini ama çok daha büyüğünü, Washington’a dikmiş, böylece “egemenlik bende” demiştir.

Bugün ise “egemenlik kayıtsız şartsız milletindir” ve saray yapmayla, en yüksek tepeye cami veya kilise dikmekle egemenlik korunamaz. İstanbul halkı da şehremininin kim olacağına karar vermiştir bir kere… Bu sebeple, YSK’nın kararı ne olursa olsun, egemenliğin sahibi değişmeyecektir!

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Arslan Bulut’un yazısı